La baisse de la dette allemande complique le projet européen de Macron

publié le 09/01/2018 à 08:10

C'est la Schuldenuhr, le compteur de la dette publique allemande avec ses diodes luminescentes, installée à Berlin, sur la façade des locaux de la fédération des contribuables, qui, pour la première fois depuis plus de vingt ans, affiche un chiffre qui diminue. La dette publique allemande baisse désormais au rythme de 78 euros par seconde. Il n'y a pas si longtemps (c'était au cœur de la crise économique de 2009), elle augmentait au contraire de 4400 euros par seconde.



Ils ont réussi cela tout simplement en ayant des budgets à l'équilibre ou même en excédent depuis 2014. Selon les projections, il y aura, sur les quatre prochaines années, plusieurs dizaines de milliards d'euros d'excédent, qui suscitent du reste un débat dans le pays : que va-t-on faire de cet magot ? Certains voudraient l'investir dans les infrastructures vieillissantes. À la fédération des contribuables, on préférerait rembourser davantage la dette, bien sûr. C'est le débat sur la cagnotte, comme chez nous. Mais contrairement à ce qui se profile chez nous, c'est du vrai excédent, et pas du moindre déficit.

Divergence financière entre Paris et Berlin

La dette allemande est inférieure à la nôtre. En valeur absolue, et encore davantage lorsqu'on la ramène au nombre de citoyens. L'Allemagne a une dette de 23.800 euros par tête, alors que c'est 32.000 euros chez nous. Mais, il faut quand même le souligner, lors du troisième trimestre 2017, la dette française a très très légèrement diminué aussi : elle est passée de 2.170 milliards d'euros à 2.160 milliards, selon l'Insee, soit une baisse de dix milliards.

Reste que la dette allemande, par tête, est inférieure à la nôtre de 25%. Cette divergence financière, qui est d'ailleurs la résultante d'une divergence économique, va compliquer la relation franco-allemande. Elle va compliquer aussi l'avenir du plan Macron pour l'Europe.