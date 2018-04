publié le 25/04/2018 à 19:22

Emmanuel Macron exposait mercredi 25 avril devant le Congrès, sans Donald Trump, sa propre vision du monde dans un discours solennel, chaudement accueilli par les parlementaires américains, au lendemain de pourparlers compliqués avec le président Trump. "C'est un honneur pour la France, pour le peuple français et pour moi d'être reçu dans ce sanctuaire de la démocratie, où tant de l'histoire des États-Unis s'est écrite", a-t-il lancé d'emblée, en anglais, après avoir été accueilli par une bruyante standing ovation des élus.



Le chef de l'État a notamment dénoncé la tentation de "nationalisme et d'isolationnisme" et demandé aux États-Unis de "réinventer le multilatéralisme". Le locataire de l'Élysée a également répété que sur le climat il n'y "avait pas de planète B", une critique implicite contre le retrait américain de l'accord de Paris, et a assuré qu'"une guerre commerciale entre alliés n'est pas cohérente", en référence à la guerre commerciale qui pointe derrière les menaces protectionnistes de Donald Trump.

- Grève à la SNCF : l'intersyndicale de la SNCF a appelé les cheminots à "un rassemblement le 3 mai à Paris et en territoires pour mettre la pression sur le gouvernement", a annoncé Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots.

- Emploi : la baisse du chômage se poursuit, avec 32.100 chômeurs en moins (-0,9%) au 1er trimestre. Sur un an, le nombre de chômeurs décroît de 1,2%. Toujours élevé, leur nombre atteint 3,70 millions, son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2014.



- Jawad Bendaoud, logeur de deux jihadistes du 13-Novembre, a été condamné mercredi à six mois de prison avec sursis pour avoir violenté et menacé de mort son ex-compagne, deux mois après avoir été relaxé du chef de "recel de malfaiteurs terroristes".



- Espace : le satellite européen Gaia a permis de cartographier en 3D près de 1,7 milliard d'étoiles de notre galaxie, et pour 1,3 milliard d'entre elles de déterminer leur distance à la Terre, a annoncé mercredi l'Agence spatiale européenne.



- Peter Madsen, ingénieur danois autodidacte envahi de fantasmes morbides, a été condamné à la prison à vie pour l'assassinat, précédé de sévices sexuels, de la jeune journaliste suédoise Kim Wall dans son sous-marin privé en août 2017 près de Copenhague.