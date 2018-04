Le chômage en baisse de 1% sur le premier trimestre 2018

et AFP

publié le 25/04/2018 à 12:00

L'année 2018 commence sur une note encourageante sur le front de la lutte contre le chômage. Dévoilés ce mercredi 25 avril à midi, les chiffres trimestriels de Pôle emploi indiquent une baisse moyenne du nombre de chômeurs de catégorie A (-33.000) sur le premier trimestre de l'année. Le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans emploi au sens strict, s'élève désormais à 3.435.900 personnes.





Dans le détail, la nouvelle est à nuancer, car si le chômage a baissé en métropole (-1,0%) de janvier à mars, il a augmenté dans les Outre-mer (+0,4% hors Mayotte) pour la même période. De plus, le recul du chômage s'est accompagné d'une hausse du nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité (+1,5%), qui a atteint 2,23 millions.

Résultat : le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues, c'est-à-dire avec ou sans activité, est resté stable (+1.900, +0,0%) sur le trimestre, à 5,93 millions.

La fin d'une tradition

Les chiffres mensuels de janvier et février 2018, qui ont été mis en ligne malgré l'absence de l'annonce publique traditionnelle, laissaient déjà entrevoir une probable baisse du chômage de janvier à mars. De plus, l'autre thermomètre du chômage, le taux de l'Insee, affichait une nette baisse.



Si l'année 2016 avait été source d'espoir, avec 112.600 demandeurs d'emploi en moins, l'année 2017 n'a pas été celle de la confirmation. Fin 2017, la France comptait 3,73 millions de demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A), autant que fin 2016. L'année s'est toutefois finie sur une bonne note, avec, sur le 4e trimestre, 30.100 chômeurs de moins (-0,8%).



Les chiffres dévoilés ce mercredi 25 avril marquent la fin d'une vieille tradition, celle de la publication mensuelle de l'indicateur de Pôle emploi. Cette publication, redoutée par les ministres du Travail successifs, était aussi décriée par de nombreux économistes et statisticiens, qui lui reprochaient sa grande volatilité sans lien avec les évolutions du marché du travail.