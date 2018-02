JO 2018 : le programme de samedi 10 février en heures françaises

publié le 09/02/2018 à 18:06

Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, les premières médailles sont distribuées samedi 10 février en fin de matinée (heure française) à Pyeongchang. Quatre épreuves sont concernées : le 1.500 hommes en short-track, le 3.000 m dames en patinage de vitesse, le sprint dames en biathlon et le petit treplin en saut à ski.



Engagés en short-track, Thibaut Fauconnet et Sébastien Lepape devront d'abord passer les séries puis les demi-finales avant de rêver de podium. La France a plus de chances de débloquer son compteur avec ses biathlètes au féminin, Justine Braisaz et Anaïs Bescond en tête.

Avant l'entrée en lice 24 heures plus tard de Martin Fourcade, Braisaz, 21 ans seulement, s'avance avec confiance sur cette épreuve. 7e du classement général de la coupe du monde, elle a signé une 2e place en sprint cette saison avant de récidiver sur la poursuite et remporter une mass-start.



Pour Marie Dorin-Habert, qui a été durant plus de deux ans la tête d'affiche du biathlon féminin français (2015-2016), l'objectif sera avant tout de se faire plaisir et de profiter une dernière fois de l'ambiance magique des JO.

JO 2018 : le programme de samedi 10 février

1h05 - Curling : doubles mixtes, 1er tour

2h00 - Snowboard : slopestyle H, qualifications

8h15 - Ski de fond : skiathlon dames (7,5 km style classique + 7,5 km style libre)

8h40 - Hockey sur glace : 1er tour F

11h00 - Short-track : séries puis demi-finales et finale 1.500 m H, qualifications 500 m F, 3.000 m F

11h10 - Luge : séries individuelle H

12h00 - Patinage de vitesse : 3.000 m F

12h05 - Curling : doubles mixtes, 1er tour

12h15 - Biathlon : sprint 7,5 km F

13h10 - Hockey sur glace : 1er tour F

13h35 - Saut à ski : finale petit tremplin H