publié le 25/10/2017 à 22:10

C'est un cas sur lequel les médecins ne parviennent pas à trancher. Une Italienne âgée de 21 ans, à chaque fois qu'elle est stressée, transpire... du sang, au niveau du visage et des mains, rapporte le Canadian Medical Association Journal, repéré par Mashable. Les spécialistes de l'hôpital de Florence, où elle se trouve, n'ont pas encore déterminé ce qui provoque ces saignements, sachant qu'elle ne présente aucune plaie ouverte, ni d'éraflures et que ses analyses sanguines sont tout à fait normales.



Pour certains professionnels, il s'agit de l'hématidrose. Terme qui désigne une maladie rare qui provoque une sudation rose. Toutefois, ce diagnostic est loin de faire l'unanimité. "Je n’ai jamais vu un cas comme celui-ci", a affirmé à CBS News le docteur Michelle Sholzberg, codirectrice du programme Hemophilia Comprehensive Care de l’hôpital Saint Michael de Toronto. "Et je peux dire que j’ai pu observer la plus grande partie des pires affections du sang, mais je n’avais jamais vu de sang suer de la peau."

Pour le moment, la jeune femme est traitée avec un bêta-bloquant, mais les saignements n'ont pas totalement cessé.

Sweating blood: A bizarre disorder has doctors baffled https://t.co/YMn9pOMWkd pic.twitter.com/5FlabyJWjY — CBC Toronto (@CBCToronto) 23 octobre 2017