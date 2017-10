publié le 24/10/2017 à 14:22

Direction l'Est, à Saint-Dié (Vosges), là où une chouette hulotte martyrise les riverains. Elle ne pèse que 500 grammes, mais elle a des serres pointues et un sale caractère. Cette chouette hulotte attaque au coucher du soleil des habitants interloqués, en visant à chaque fois le visage, rapporte Vosges Matin. Cela s'est produit plusieurs fois et ce n'est pas une histoire à dormir debout. Le volatile est même devenu le principal héros d'un arrêté préfectoral très officiel du maire, qui autorise la SPA à le capturer.



La société protectrice des animaux procède actuellement à des rondes, avec l'aide de la police municipale. L'ennui, c'est que la hulotte est insaisissable et qu'elle y voit mieux la nuit que les humains qui la cherchent. Le rapace donne du fil à retordre à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est un animal protégé, un particulier qui tomberait nez à bec avec le suspect ne pourrait pas s'en saisir, même pour le confier aux autorités, c'est interdit.

Et si un jour, on parvient à mettre la main dessus, il faudra l'envoyer à la Ligue protectrice des oiseaux (LPO) alsacienne de Rosenwiller, spécialisé dans la désimprégnation pour essayer de lui rendre ses instincts sauvages et qu'elle lâche la grappe aux riverains de Saint-Dié.