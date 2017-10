Allongé sur la route en contestation, il s'endort et manque de se faire écraser

publié le 25/10/2017 à 13:34

Nous sommes à Saint-Romain-de-Benet, en Charente-Maritime. Un citoyen de ce village de 1.300 habitants a bien failli mourir pour ses idées, dans son sommeil. Depuis plusieurs années, ce Charentais est, en effet, excédé par les automobilistes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Le virage devant sa maison est dangereux, et la mairie, selon lui, ne fait rien.



Excédé, il décide de se mobiliser, corps et âme en quelque sorte. Il s'allonge sur la route en signe de protestation. Seulement voilà, pendant un long moment, aucun automobiliste ne se présente. Et bercé sans doute par la chaleur du bitume, le manifestant s'endort, en pleine mobilisation. Situation périlleuse. C'est à ce moment-là qu'une voiture est arrivée dans le virage.

Freinant brusquement, elle s'est arrêtée à quelques centimètres de l'homme allongé. Les pompiers sont prévenus, tout le monde croit à un malaise. C'est un voisin qui va découvrir la vérité. Il s'approche, et il entend les ronflements du contestataire. Une fois réveillé, l'homme a tranquillement expliqué sa démarche. Espérons que, cette fois-ci, la mairie de Saint-Romain-de-Benet est alertée.