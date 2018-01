publié le 25/01/2018 à 14:51

Au moins trois personnes ont été tuées et dix gravement blessées après le déraillement d'un train régional près de Milan (Italie) jeudi 25 janvier, ont annoncé les secouristes. Le déraillement spectaculaire, qui a eu lieu vers 7 heures et dont la cause n'est pas encore connue, a également fait une centaine de blessés légers.



Les secouristes continuaient de fouiller l'intérieur du train en milieu de matinée pour retrouver et évacuer les passagers encore encastrés dans l'amas de tôles. L'un des wagons s'est retrouvé plié en deux, en travers de la voie. Les blessés les plus graves ont reçu les premiers soins dans un champ à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident.

Des passagers du train ont expliqué au médias italiens que le train, qui reliait Crémone à Milan, s'est mis à trembler avant de freiner brutalement puis de dérailler.

La compagnie critiquée sur les réseaux sociaux

Une mère a raconté au quotidien italien La Repubblica que sa fille l'avait appelée au moment de l'accident pour lui dire que le train déraillait. Depuis, son téléphone ne répond plus, a ajouté la mère.



La compagnie ferroviaire Trenord a été la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux après avoir annoncé aux autres passagers l'interruption de service due à un "problème technique sur un train".



Cet accident est le plus grave depuis la catastrophe ferroviaire qui avait fait 23 morts en juillet 2016 dans le sud de l'Italie.