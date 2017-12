publié le 18/12/2017 à 18:40

Trois personnes ont été tuées après qu'un train de passagers a déraillé lundi 18 décembre au nord d'Olympia, la capitale de l'État de Washington située à une soixantaine de kilomètres de Seattle (nord-ouest). "On nous a informé qu'il y a trois victimes à ce stade", a déclaré Brooke Bova, porte-parole de la Washington State Police, précisant qu'"environ 100" personnes avaient été transportées à l'hôpital.



Le drame s'est produit au matin, vers 7h40 heure locale. L'un des wagons est tombé d'un pont ferroviaire, sur l'autoroute (I5) en contrebas. Plusieurs morts et blessés sont à déplorer, selon le shérif du comté de Pierce.

78 passagers et 5 membres d'équipage se trouvaient à bord du train qui effectuait la liaison Seattle-Portland, selon la compagnie ferroviaire publique Amtrak. Aucun automobiliste n'a été été tué par la chute de la rame, mais certains ont été blessés.

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Des photos témoignent de la gravité du déraillement. Elles montrent notamment une voiture de la rame écrasée par une autre, à la renverse sur la route, et des pièces complètement désolidarisées du train.

All SB lanes of I-5 blocked near Mounts Road in Pierce County due to derailed train car. Avoid area! pic.twitter.com/SBH7dCc6yg — WSDOT Tacoma Traffic (@wsdot_tacoma) 18 décembre 2017

Photos from scene of amtrak passenger train derailment pic.twitter.com/gd09MzLCC6 — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) 18 décembre 2017

Un système de sécurité en question

"Nous venions de passer la ville de DuPont et je pense qu'on arrivait dans une courbe", a témoigné un homme à la télévision locale KIRO-TV. "Tout d'un coup, on a entendu des grincements et on s'est senti descendre une colline. Puis on a été propulsés sur le siège devant nous, les fenêtres ont explosé, on s'est arrêtés, de l'eau coulait du train et les gens hurlaient".



Le convoi était équipé de la technologie pendulaire, qui permet aux trains d'atteindre une plus grande vitesse. Le train est propulsé par une locomotive Siemens de "nouvelle génération", selon la société de transport, et dispose d'un système d'arrêt automatique en cas de situation dangereuse mais qui ne fonctionne pas encore sur tout le tronçon. Le bureau d'enquête fédéral NTSB a indiqué sur son compte Twitter qu'il enquêtait sur l'accident.

Un précédent en 2015

Le dernier accident grave aux États-Unis remonte au 12 mai 2015 quand l'Amtrak 188 reliant Washington à New York avec 243 personnes à bord avait déraillé à l'entrée d'une courbe alors que le train était lancé à 170 km/h, soit plus de deux fois la vitesse autorisée.



L'accident avait fait huit morts et blessé plus de 200 personnes. Selon les experts, le déraillement aurait pu être évité très simplement si un système de limitation de vitesse, utilisé depuis des années, avait été installé sur ce tronçon.