publié le 04/01/2018 à 12:06

En Iran, les gardiens de la révolution ont beau annoncer la fin de la sédition, le pays vient de connaître ses plus importantes manifestations depuis 8 ans. Et on a l'impression que le régime n'a rien vu venir.



Les principaux slogans des manifestants prennent pour cible ce qui était considéré par le régime comme sa plus grande réussite : son bras armé, le Hezbollah. "Les Iraniens ne sont pas dupes. Tout l'argent envoyé à l'étranger pour financer les batailles de cette légion étrangère manque cruellement sur le territoire iranien, surtout dans un pays qui a longtemps souffert d'un embargo.

Les Iraniens crient à leurs dirigeants que les victoires militaires ne se mangent pas en salade (...). La Corrèze plutôt que le Zambèze. À l'époque du Général de Gaulle, l'indignation avait mené aux révoltes de mai 1968.