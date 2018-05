publié le 11/05/2018 à 12:11

Vingt-quatre heures après l'échange de tirs de roquette entre l'Iran et Israël, doit-on craindre une intensification de l'escalade militaire entre les deux pays ? Pour Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l'Iran, "il n'y aura pas de guerres entre les deux nations (...) elles sont en guerre verbale, psychologique mais la guerre militaire est exclue car l'Iran sait qu'ils sont beaucoup moins puissants qu'Israël".



Même conclusion pour Shah Savar, fondateur des Lettres Persanes, une revue de presse traduite en Français de journaux iraniens. Il souligne notamment que depuis 2013, "Israël a bombardé les bases militaires syriennes soupçonnées d'accueillir les forces iraniennes au moins 40 fois. S'il y avait vraiment une volonté d'escalade militaire, cela serait déjà passé".

Il estime par ailleurs que l'Iran cherche avant tout à "consolider la paix afin d'affirmer sa position de force au Liban, en Irak, en Syrie et au Yemen" et de conclure "L'Iran n'a aucune intention et aucun intérêt à aller vers l'escalade".



L'Amérique de Donald Trump a changé la donne

Toutefois, pour Bernard Hourcade, il est évident que le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien a modifié la donne. "C'est la première fois qu'un pays dit 'je ne respecte plus les lois internationales signées par tout le monde' ". De fait, pour lui, le terme d'occidentaux "ne veut plus rien dire" car "il y a les américains d'un côté et les européens de l'autre."



Il ajoute que, pour la première fois depuis 1945, les américains ne sont plus "le grand protecteur du monde" car la guerre est devenue économique et que les européens n'acceptent plus qu'on leur impose avec qui ils peuvent commercer.



Pour le géographe, Israël cherche avant tout à être tranquille sur son territoire et "craint d'avoir un Iran de 80 millions d'habitants, fort, une grande nation historique, puissante sur le plan politique en Palestine et qui soit donc un challenger contre Israël".



De plus, l'Iran est le "seul pays de la région avec un potentiel de stabilité" mais "Trump menace ce début de paix". Selon lui, les Américains veulent "déstabiliser l'Iran pour qu'elle soit un pays médiocre, qui n'émergera pas".



Enfin pour Shah Savar, l'Iran reste très marquée par la guerre Iran-Irak ce qui le pousse à affirmer que "les Iraniens ne veulent pas de la guerre".