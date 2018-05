et AFP

publié le 08/05/2018 à 19:48

Donald Trump n'a cessé de critiquer un accord "désastreux". Le chef d'État a annoncé, ce mardi 8 mai, le retrait des États-Unis de ce texte sur le nucléaire iranien. "Les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien", a déclaré le président américain lors d'une allocution à la Maison Blanche.



Il a dès lors évoqué le rétablissement des sanctions contre Téhéran. "Je vais signer un mémorandum pour rétablir les sanctions contre le régime. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques", a-t-il ajouté menaçant l'Iran de "graves" conséquences si le pays se dotait de la bombe nucléaire.

"Cet accord devait protéger les États-Unis et ses alliés de l'arme nucléaire iranienne. Il a permis à l'Iran de continuer à enrichir l'uranium et d'atteindre la capacité à produire l'arme nucléaire", a assuré Donald Trump évoquant un "régime de dictature". Avant d'ajouter : "Il n'aurait jamais dû être conclu. Il n'apportera pas la paix et il n'apportera jamais la paix".

Vers un nouveau texte ?

Quinze mois après son arrivée au pouvoir, le président américain semble donc prêt à se mettre à dos une grande partie de la communauté internationale en remettant en cause ce texte conclu en 2015 après 21 mois de négociations acharnées.



Mais, comme il l'avait déjà évoqué lors de la visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis, Donald Trump annonce qu'il veut travailler avec ses alliés à un nouvel accord, qui serait selon lui plus efficace, pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire.

Un front commun européen

Emmanuel Macron devait s'entretenir, quelques minutes avant l'officialisation de la décision américain, avec la chancelière allemande Angela Merkel et la Première ministre britannique Theresa May. Les trois pays européens signataires de l'accord de 2015 semblent ainsi préparer une prise de position commune après l'annonce officielle de Donald Trump.



Quelques minutes après cette officialisation, l'Élysée a annoncé que "la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettaient la décision américaine".