Pourquoi l'automobile française est-elle menacée en Iran ?

publié le 10/05/2018 à 23:00

On parle beaucoup de l'Iran ces derniers jours. Parlons automobile cette fois. Car ce pays est considéré comme un nouvel Eldorado pour nos constructeurs nationaux, qui y sont présents depuis fort longtemps. Avec l'Iran, c'est une longue histoire. Dès 1968, Citroën fabriquait la Dyane, rebaptisée la Jyane.



Quelques Méhari locales ont été produites, mais aussi des R5 ou encore des Xantia dans les années 2000. Pour les Français, c'est un marché très important. Et surtout, ils font un carton avec 4 ventes sur 10. La star, c'est Peugeot avec une part de marché qui frôle les 30% : 440.000 voitures l'an dernier, soit près du record de 2010.

PSA, qui avait du partir de l'Iran suite au premier embargo. C'était en 2012. Sous la pression de son allié de l'époque, un certain General Motors. De son coté, Renault n'a jamais complètement quitté le pays. Et les ventes sont aussi au beau fixe, en croissance de 50% l'an dernier avec 162.000 véhicules immatriculés.

Des besoins importants

En Iran, nos constructeurs vendent du costaud, du solide. Pour Renault essentiellement, des Logan 1 et des Sandero première génération. Pour sa part, la firme au lion y écoule la vieille 405, qui a quand même été lancée en 1987, tout comme la 206. Mais Peugeot devrait bientôt lancer la 301, une 208 rallongée avec coffre séparé. Là aussi, une voiture fiable et solide à un prix très serré.



Les premiers SUV arrivent, avec la Peugeot 2008. Puis, la petite 208 arrivera dans quelques mois, tout comme la Citroën C3. Et puis DS a ouvert un luxueux DS Store à Téhéran. Renault compte pour sa part fabriquer des Logan deuxième génération, ainsi que son Suv le Duster.

Un marché qui explose

Car malgré la situation géo-politique, difficile pour les constructeurs de zapper ce marché très important de 80 millions d'habitants, qui a soif de voitures et de nouveautés. D'autant que le taux d'équipement est trois fois et demi inférieur à celui de l'Europe : il y a 200 voitures pour 1.000 habitants, avec de bonnes infrastructures routières et puis la main d'oeuvre est bien formée avec des coûts salariaux relativement bas.



Un marché avec 1,5 million de ventes par an et qui devrait décoller, a moins que l'embargo freine les marques françaises.

La cerise sur le capot

Après des mois de suspens, la prestigieuse marque Rolls vient de lever le rideau sur le premier SUV de son histoire, le Cullinan. 2,6 tonnes et grande classe à l'intérieur cuir, bois nobles, ambiance limousine à l'arrière.



Et bien sûr, une grande nouveauté pour la marque : un bouton "Off Road", permettant de sortir des sentiers battus. Avec un énorme chèque à la clé. V12 de 6,75 litres, produisant ici 571 chevaux. Avec un couple maxi de 850 Nm présent... dès 1,600 tours/minute !