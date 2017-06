publié le 18/06/2017 à 00:14

30 personnes décédées et 28 disparus présumés morts. C'est le dernier bilan communiqué samedi 17 juin par la police londonienne après le terrible incendie de la Grenfell Tower. Trois jours après le drame, Richard Ferrand a proposé l'aide de la France pour participer à "l'expertise de l'identification des causes de l'incendie et des facteurs de propagation" des flammes.



Le ministre de la Cohésion des territoires a également "demandé au Centre scientifique et technique du bâtiment de procéder à une évaluation rapide de la réglementation 'sécurité incendie' en France", selon un communiqué rendu public samedi 17 mars. Un rapport lui sera remis d'ici dix jours, permettant d'analyser "la pertinence des dispositions de prévention, de détection et d'évacuation" existant dans l'Hexagone.

Le secrétaire général de La République en Marche a adressé un message ferme aux "constructeurs, propriétaires et gestionnaires d'immeubles", les enjoignant à respecter "rigoureusement" les dispositions réglementaires et à mener régulièrement et "de manière proactive" des exercices de prévention, de sensibilisation et d'évacuation face au risque d'incendie. En France, les bâtiments de grande et très grande hauteur font l'objet d'une réglementation spécifique et particulièrement stricte.