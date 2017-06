publié le 17/06/2017 à 17:28

"C'est injuste, j’avais toute la vie devant moi." Mercredi 14 juin, Gloria Trevisan et Marco Gottardi, un couple de deux jeunes architectes italiens, se trouvait dans son appartement situé dans la tour Grenfell de Londres (Royaume-Uni) lorsqu'un incendie s'est déclaré dans le bâtiment. D'abord confiants sur la capacité des pompiers londoniens à maîtriser les flammes, les deux jeunes gens de 26 et 27 ans n'ont finalement jamais pu sortir de la tour Grenfell, dans laquelle ils ont péri au terme de longues heures passées au téléphone avec leurs familles résidant en Italie.



Minuit n'avait pas sonné, au soir du 13 juin, lorsque Gloria Trevisan et Marco Gottardi ont appelé leurs familles pour les informer d'un incendie qui venait de se déclarer dans leur immeuble. Se pensant épargnés depuis le 23e étage, tandis que le feu avait pris au 3e, les jeunes gens ont vu au fur et à mesure la situation se dégrader et la fumée gagner leur niveau de la Grenfell Tower.

Les premières paroles sont rassurantes : "Il y a beaucoup de fumée, mais ne t’en fais pas, nous attendons les secours. Nous avons ouvert la porte d’entrée, mais il y a de la fumée partout, nous ne pouvons pas sortir. Les ascenseurs sont bloqués", a ainsi expliqué Marco à son père, selon les propos qu'on rapportés les familles dans la presse italienne.

Environ cinq heures après le début de l'incendie, Gloria Trevisan a rappelé ses parents tout en sachant qu'elle vivait ses derniers instants. "C'est injuste, j’avais toute la vie devant moi. Je vais mourir, j’aurais tellement voulu vous embrasser une dernière fois, j’aurais tellement voulu vous aider. Désormais je vais aller au paradis et j’espère vous aider de là-haut", leur a-t-elle déclaré en guise d'adieu. Gloria Trevisan et Marco Gottardi sont les deux visages symboles d'un nombre de victimes évalué à au moins 30 morts.

