Incendie à Londres : 30 morts selon un nouveau bilan, le feu enfin éteint

publié le 16/06/2017

Le bilan de l'incendie de la tour de logements sociaux Grenfell à Londres a fait au moins 30 morts, selon un nouveau bilan, communiqué vendredi 16 juin par le chef de la police métropolitaine, Stuart Cundy. Ce dernier a par ailleurs estimé que ce chiffre allait encore augmenter. "Nous savons qu'au moins 30 personnes sont mortes dans cet incendie", dont une à l'hôpital, a-t-il déclaré. Stuart Cundy a aussi annoncé que le sinistre, qui s'est déclenché dans la nuit de mardi à mercredi, était désormais totalement éteint et que rien ne laissait penser qu'il avait été délibérément provoqué.



Il a précisé que 24 personnes étaient toujours hospitalisées, dont 12 dans un état critique. Stuart Cundy a ajouté que l'incendie était désormais éteint et que rien ne laissait penser qu'il avait été délibérément provoqué. Plus tôt, incapable de donner le nombre de personnes disparues, il a dit espérer que cela n'atteigne pas "un nombre à trois chiffres".

Près de 600 personnes habitaient dans cet immeuble de 120 appartements. Selon les médias britanniques, 70 personnes manqueraient à l'appel. "Retrouver des survivants tiendrait du miracle", a déclaré la cheffe des pompiers Dany Cotton. Certaines victimes pourraient n'être jamais identifiées, a dit M. Cundy, en raison de la chaleur dégagée par le brasier.

Il y a eu un gros problème ici, un problème dramatique. Le ministre des Communautés Sajid Javid Partager la citation





Alors que des dizaines de résidents sont toujours portés disparus, la colère monte. Les habitants ont expliqué que leurs mises en garde contre le danger d'un incendie ont été ignorées pendant des années par la bailleur. Le revêtement du bâtiment, installé l'année dernière, également mis en cause aurait favorisé la propagation de l'incendie. Selon le quotidien The Times, le recours à ce revêtement est proscrit aux États-Unis pour les immeubles dépassant 12 mètres de haut.



Le gouvernement a ordonné l'ouverture d'une enquête publique pour faire la lumière sur les raisons de la catastrophe. "Il y a eu un gros problème ici, un problème dramatique", a déclaré vendredi le ministre des Communautés Sajid Javid, ajoutant que des inspections de bâtiments similaires allaient avoir lieu et qu'une attention particulière allait être portée aux revêtements.



La Première ministre Theresa May a été vivement critiquée pour ne pas avoir rencontré les habitants du quartier lors de sa visite la veille. La reine Elizabeth II, accompagnée du prince Williams, s'est rendue sur place vendredi matin, saluant les secouristes et les résidents.

