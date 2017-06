Incendie à Londres, terrorisme... Elizabeth II appelle à l'unité

et AFP

publié le 17/06/2017 à 17:59

Ton inhabituel pour un anniversaire royal. Comme il est de coutume, la reine d'Angleterre Elizabeth II s'est exprimée ce samedi 17 juin à l'occasion de son anniversaire. Mais ses 91 ans sont célébrés dans une euphorie entachée par les trois récents attentats qui ont frappé le Royaume-Uni, et par le drame de la Grenfell Tower qui a coûté la vie à au moins 58 personnes - dernier bilan en date de ce 17 juin - dans la nuit du 13 au 14 juin. "Cette année, il est difficile de ne pas ressentir la très sombre humeur nationale", a déclaré la souveraine.



Elizabeth II a invité les Britanniques à puiser dans leurs ressources et dans leur histoire, pour répondre à la "succession de terribles tragédies". "Quand il est mis à l'épreuve, le Royaume-Uni se montre déterminé face à l'adversité", écrit la très populaire reine Elizabeth, qui a observé ce samedi 17 juin, au matin, une minute de silence en hommage aux victimes. "Unis dans notre peine, nous le sommes également, sans peur ni préférence, dans le soutien que nous apportons à tous ceux qui reconstruisent leurs vies", a-t-elle poursuivi.

Theresa May conspuée, un net contraste avec la reine

La veille, la reine s'était rendue au chevet des victimes de l'incendie qui a ravagé quelques jours plus tôt la tour Grenfell, immeuble de logements sociaux de l'ouest de la capitale britannique. L'image d'Elizabeth II discutant avec gravité avec des membres de la communauté locale offre un contraste saisissant avec la réaction de Theresa May qui, après s'être rendue sur place jeudi 15 juin sans rencontrer la population, y est retournée le lendemain sous les huées.



Rapidement, la colère des résidents de la tour, survivants du drame, est montée. Ces derniers estiment que leurs mises en garde contre le danger d'un incendie ont été ignorées pendant des années par le bailleur, et que l'incendie aurait pu être évidé. Le quotidien The Times explique que le recours au revêtement du bâtiment, également mis en cause, est proscrit aux États-Unis pour les immeubles dépassant 12 mètres de haut. Le gouvernement britannique a ordonné l'ouverture d'une enquête publique pour faire la lumière sur les raisons de la catastrophe.