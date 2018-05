publié le 15/05/2018 à 19:30

Près de 60 Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés sous les balles israéliennes lundi 14 mai, jour de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. La violence, le désespoir et le fondamentalisme sont les responsables de ce bain de sang.



La violence, c'est celle d'Israël. Les Palestiniens de Gaza sont enfermés dans une sorte de camp de réfugiés, sans la moindre perspective, sans ressource, sans formation digne de ce nom.... Et quand ils cherchent par la force à sortir de leur propre camp, ils sont refoulés par Israël avec des méthodes qui sont violentes et quand il le faut, comme hier, absolument implacables.

Le désespoir, c'est celui des Palestiniens de Gaza, qui se rendent compte qu'ils n'ont rien à espérer de quiconque, y compris des autres Palestiniens. Et puis le fondamentalisme, c'est celui de Donald Trump, qui s'est totalement identifié aux fondamentalistes chrétiens, protestants et catholiques des États-Unis, au fondamentalisme de Netanyahu : il mériterait d'ailleurs d'être Likoud d'honneur. La conjonction de ces trois facteurs ça donne un massacre.

Si la tension est montée aussi brutalement hier, c'est parce qu'il y avait un symbole extraordinaire du triomphe d'Israël et de l'impasse des Palestiniens.