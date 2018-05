publié le 14/05/2018 à 14:05

La date fatidique approche. Les musulmans du monde entier devraient entamer le mois de jeûne du Ramadan d'ici quelques jours. La date officielle, basée sur le calendrier hégirien, n'est pas encore connue et devrait être annoncée le 15 ou le 16 mai.



Dès que le Ramadan commencera, les fidèles musulmans seront soumis à plusieurs interdits pendant un mois, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Parmi ces interdits figurent le fait de boire et manger, ce qui peut être assez difficile physiquement en cas de chaleur, mais aussi le fait de faire l'amour.

Il s'agit là des trois principales interdictions, même si d'autres existent. Pour les femmes, il est par exemple proscrit de se maquiller. Le fait de fumer, proférer des insultes ou encore consommer de l'alcool est interdit, à l'instar du reste de l'année. Mais plusieurs idées reçues persistent.

1. On ne peut pas avaler sa salive

C'est une idée reçue récurrente. S'il est en effet interdit de boire ou manger entre le lever du soleil et son coucher, il reste possible d'avaler sa salive. Il s'agit même de la seule chose qu'il est possible d'avaler au cours de cette plage horaire.



Dans le même registre, les fidèles sont toujours autorisés à prendre des douches ou des bains, ou encore à se rendre à la piscine. Il faut juste qu'ils prennent soin de ne pas ingurgiter le liquide, sauf si le moment - le soleil couché - le permet.

2. On perd du poids pendant le mois de jeûne

Les diététiciens sont unanimes : pour perdre du poids durablement, il est nécessaire de ne sauter aucun des trois repas recommandés par jour. Lorsque l'on mange à intervalle moins régulier que d'habitude, le corps stocke les calories à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et la perte de poids est moins évidente.



Cette assertion varie en fonction des métabolismes mais aussi en fonction de la nature du repas consommé lors de la rupture du jeûne. Autre conséquence découlant du Ramadan, un probable effet "yo-yo" sur la courbe de poids du fidèle, puisque le rythme biologique du corps se voit bouleversé.

3. On est obligé d'observer la période de jeûne

Dans la religion musulmane, le fait d'observer un mois de jeûne pendant la période du Ramadan constitue le quatrième des cinq piliers de l'islam. Considéré comme une façon de se purifier spirituellement, il est possible dans certaines situations d'être dispensé de jeûner.



Parmi les fidèles qui peuvent se soustraire au Ramadan, il y a les jeunes enfants. Avant la puberté, ils n'ont pas à se soumettre au jeûne. Les femmes enceintes ou jeunes mères venant d'accoucher, les personnes malades ou âgées peuvent également être dispensées pour des raisons de santé. Néanmoins la femme enceinte ou la personne malade devra "rattraper" ultérieurement la période de jeûne.