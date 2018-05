Gaza : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui

publié le 15/05/2018 à 10:32

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui au lendemain de violences meurtrières à la frontière de la bande de Gaza, où les soldats israéliens ont tué 55 Palestiniens, lors de heurts et de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.



La journée de lundi a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza.

La direction palestinienne a crié au "massacre" alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié l'usage de la force par le droit d'Israël à défendre ses frontières contre les agissements "terroristes" du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne Gaza et auquel Israël a livré trois guerres depuis 2008.



Ces événements ont suscité une vive inquiétude internationale.



La Turquie et l'Afrique du Sud ont décidé de rappeler leur ambassadeur en Israël.

Les adversaires d'Israël et des organisations de défense des droits de l'Homme ont de nouveau condamné l'Etat hébreu pour usage disproportionné de la force.



Ses tirs ont tué 109 Palestiniens depuis le début le 30 mars de la "Marche du retour", qui voit des milliers de Gazaouis se rassembler régulièrement le long de la barrière de sécurité entre Israël et l'enclave palestinienne.



Ce chiffre pourrait augmenter puisqu'une nouvelle mobilisation est prévue près de la frontière mardi, jour où les Palestiniens commémorent la "Nakba", la "catastrophe" qu'a constituée pour eux la création d'Israël en 1948 et qui a été synonyme d'exode pour des centaines de milliers d'entre eux.

Le métier de policier peut-il encore faire rêver ?

"Devenez policier, gardien de notre paix": la police nationale lance aujourd'hui une campagne de recrutement d'une ampleur inédite "depuis 18 ans" avec notamment des spots télévisés.



Le métier de policier peut-il encore faire rêver ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

