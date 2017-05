Emploi : la machine à jobs est-elle aussi "en marche" ?

publié le 15/05/2017 à 07:43

Le président Macron n'a pas que du talent. Il a aussi un calendrier favorable. Il s'installe à l'Élysée au moment même où le marché du travail s'enracine du bon côté, celui des création de postes : le seul secteur privé a recruté 49.400 personnes au premier trimestre, dont 44.200 dans les activités tertiaires. Dans le détail, cette montée en charge compense très largement les pertes dans l'industrie (4.800 disparitions) et celle du BTP (2.000 emplois en moins).



Au total, le secteur privé a crée 198.300 postes salariés en douze mois. Un renversement de tendance significatif qui porte le nombre d'emplois à 16,23 millions si l'on exclu l'agriculture et le secteur public. C'est le plus haut niveau depuis 2008 et la grande crise financière.