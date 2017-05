La production industrielle française s'améliore

publié le 11/05/2017 à 07:38

Nos usines retrouvent leur souffle, avec une augmentation de de 2% de leur production en un mois. Ce qui est tout à fait significatif. Ce sont évidemment des données qui sont beaucoup moins visibles que des files d'attente dans les magasins ou devant les concessions automobiles, mais la machine est bel et bien en marche. Plus important encore : cette embellie s'accompagne du retour des investissements. Ils sont là, et ils devraient rester présents. La Banque de France, qui collecte les intentions des entreprises dans ce domaine, confirme qu'elles sont positives pour les mois à venir. C'est un élément clé d'un regain de toute l'activité en France et, si tout va bien, de création d'emplois.