publié le 16/05/2017 à 07:23

Emmanuel Macron était dès lundi 15 mai en Allemagne. Au même moment, le Fonds monétaire international recadrait la politique d'Angela Merkel. Une mise au point qui détonne, sur la forme et sur le fond. En une phrase, les analystes du FMI soulignent que Berlin doit travailler plus pour distribuer plus, et surtout dépenser plus. Très concrètement, l'organisation internationale rallie les positions françaises : l'Allemagne investit trop peu, verse des salaires trop faibles et prélève des impôts trop élevés.



Nos voisins, assis sur un tas d'or alimenté par leurs 200 milliards d'excédents annuels du commerce extérieur et des comptes publics, devraient consolider leurs infrastructures, accélérer la mutation numérique d'un pays qui n'est pas dans ce domaine au niveau de sa puissance économique, mais aussi développer l'accueil de la petite enfance pour faire une place aux femmes dans les activités du pays ou mieux intégrer le million de réfugiés installés outre-Rhin, plutôt que de se comporter comme l'Oncle Picsou du Vieux continent.