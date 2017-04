Explosion à Dortmund : le point sur l'enquête

publié le 13/04/2017 à 16:12

"L'enquête n'a pas permis jusqu'à présent de trouver d'éléments montrant que le suspect a participé à l'attentat". Le parquet antiterroriste allemand a cependant indiqué que l'Irakien de 26 ans, suspecté jusque-là d'être impliqué dans l'explosion contre le bus de l'équipe de Dortmund ayant fait deux blessés mardi 11 avril, serait poursuivi pour son appartenance présumée au groupe État islamique. L'attaque contre le bus des joueurs du Borussia Dortmund était intervenue à quelques minutes de la rencontre opposant le club allemand à Monaco en quart de finale aller de Ligue des champions, provoquant son report le jour suivant.



Si les enquêteurs gardent toutes les options ouvertes, y compris celles d'un acte venant d'extrémistes de droite ou de gauche, la piste terroriste aurait été privilégiée. Celui qui était considéré comme le principal suspect avait été interpellé après avoir tenu des propos "suspects" lors d'une conversation téléphonique, laissant penser aux autorités qu'il pouvait dissimuler des explosifs chez lui. Mais les enquêteurs n'ont rien trouvé à son domicile. L'homme de 26 ans faisait l'objet d'une surveillance depuis longtemps, précise le journal allemand Bild.

Soupçonné d'être responsable d'un "commando" chargé d'enlèvements et de meurtres

Il est soupçonné d'avoir été responsable dans son pays d'origine d'un "commando d'une dizaine de personnes" chargé d'enlèvements, de chantage et aussi de meurtres. Il avait quitté l'Irak pour la Turquie en mars 2015 avant de gagner l'Allemagne début 2016, à un moment où le pays recevait des dizaines de milliers de migrants.

Une autre personne appartenant à la mouvance islamiste, un Allemand de 28 ans, avait été interpellée peu après les faits mais pas placé en garde à vue faute d'éléments à charge. Après ces pistes qui n'ont pas donné de résultat, les enquêteurs doivent donc reprendre leurs investigations et tenter d'éclaircir les zones d'ombre qui persistent.



La justice est d'ailleurs toujours en train d'authentifier la lettre de revendication trouvée sur les lieux de l'attentat, aux abords du bus. Écrite en allemand, elle commence ainsi : "Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux", et évoque l'attentat qui avait eu lieu à Berlin à Noël, et qui avait fait 12 morts. L'auteur de la lettre dénonce également la participation de l'Allemagne dans la coalition contre Daesh. Mais plusieurs éléments suscitent des interrogations, à tel point que le ministre de l'Intérieur allemand Ralf Jager n'exclut pas une falsification dans le but de "créer une fausse piste".