Le Journal RTL de 12h30 du 12/04/2017 : la piste islamiste possible à Dortmund, selon plusieurs médias allemands

avec Vincent Parizot et Blandine Milcent

publié le 12/04/2017 à 13:44

Dortmund ne cédera pas au terrorisme. Le président du club allemand Borussia-Dortmund a annoncé au matin du 12 avril que le club avait repris l’entrainement, malgré la triple explosion contre le bus blindé du Borussia. Au lendemain de l’attentat contre le bus des joueurs, le club affrontera donc Monaco à 18h45 pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Il s’agit bien de terrorisme. De fait, une lettre de revendication a été retrouvée sur le lieu de l’attaque.



Cette lettre ouvre clairement la piste islamiste. Écrite en allemand sur une page, elle commence avec ces mots : "Au nom d’Allah, le clément, le miséricordieux", et dénonce la participation militaire de l’Allemagne dans la coalition contre l’État islamique. Elle évoque le recours à des avions Tornado en Syrie, cite nommément Angela Merkel et réclame la fermeture de la base militaire de Ramstein en Allemagne.

Enfin, cette lettre fait référence à l'attentat de Noël à Berlin, qui avait fait 12 morts. Ces informations citées par plusieurs médias allemands ne sont pas confirmées officiellement par les enquêteurs. D’après eux il pourrait tout aussi bien s’agir d’une manœuvre de diversion. Ils évoquent d’ailleurs une procédure inhabituelle. Ce qui est sûr, c’est que le parquet fédéral a repris l’enquête, hors le parquet fédéral en Allemagne est seul compétent en matière de terrorisme.

À écouter également dans ce journal

- Pâques sera célébrée à minima en Égypte. L’église copte limite les célébrations aux messes dans les églises alors que les attentats de dimanche ont fait 45 morts.



- Emmanuel Macron continue d’engranger les ralliements. Cette fois, ce sont les chiraquiens qui se mettent "En Marche !". Jean-Louis Debré a fait une confidence au maire de Lyon Gérard Collomb : "Je voterai Emmanuel Macron."



- Nouvelle nuit dans des gymnases avant de trouver un abri : un millier de migrants qui vivaient au camp de Grande-Synthe ont été abrités provisoirement dans la région au surlendemain de l’incendie qui a tout détruit en attendant d’être évacués vers des centres d’accueil et orientation.



- Les relations entre les Russes et les Américains se sont dégradés depuis l’arrivée de Donald Trump. Vladimir Poutine le reconnaît au matin du 12 avril.



- Des futurs enseignants se mobilisent et se mettent en grève. Ils protestent depuis la fin du mois de mars contre leur propre formation d’enseignants, qu'ils jugent déconnectée de la réalité d’une classe.