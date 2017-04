publié le 12/04/2017 à 13:51

Le rendez-vous est pris pour 18h45. Reste à savoir si celui-ci sera maintenu. Quelques heures après les explosions ayant visé le bus du Borussia Dortmund et blessé le défenseur Marc Batra, la question se pose réellement. Rapidement après les faits, l'UEFA avait pris la décision de reporter le match d'une journée avec une rencontre programmée à 18h45 afin de ne pas perturber le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid.



Mais les joueurs sont-ils en état de jouer ? S'ils ont repris le chemin de l'entraînement ce mercredi matin, le choc demeure important. Le patron du club allemand, Hans-Joachim Watzke, a assuré que le BVB ne voulait pas céder "face au terrorisme". "Je viens d'en appeler à l'équipe dans le vestiaire, qu'elle montre à la société que nous ne cédons pas face au terrorisme", a-t-il dit selon le compte officiel du Borussia Dortmund (BVB). "La famille du BVB a toujours été particulièrement forte lorsqu'elle devait surmonter des situations difficiles. Là, c'est peut-être la situation la plus difficile des dernières décennies", a ajouté le directeur exécutif dans un communiqué, assurant que le club se montrera "fort et uni".



Que pense l'AS Monaco ?

Mardi, le prince Albert II a rapidement exprimé sa colère après les trois explosions ayant contraint les instances à annuler la rencontre. "Le sport ne doit pas être pris en otage par des fous, car il n'y a pas d'autre mot que de les qualifier, en attendant de savoir qui ils sont et quels étaient leurs motifs. Ça dépasse le cadre du football, c'est tout simplement ignoble et horrible", a-t-il déclaré au micro de RTL avant d'affirmer que ce n'était "peut-être pas la meilleure solution que de jouer le lendemain d'un incident d'une telle ampleur".

Des éléments de langage que l'on retrouve également dans la déclaration du vice-président du club de la principauté, Vadim Vasilyev. Ce dernier se projette pourtant davantage vers ce quart de finale. "L'UEFA, le Borussia Dortmund et nous, sommes sur la même ligne. Nous allons accompagner nos joueurs pour traverser au mieux cette situation. Le football sera plus fort que ce type d'acte ignoble. Le match va bien avoir lieu ce soir", a-t-il lancé.

Un calendrier impossible

Il faut dire que le calendrier des deux équipes est déjà bien rempli avec régulièrement des matches disputés tous les trois jours pendant tout le mois d'avril avec un déplacement à Lyon lors de la 34e journée ou encore une demi-finale face au PSG en demi-finale de la Coupe de France. De plus, l'AS Monaco possède un match en retard sur la scène nationale, reporté pour cause de finale de la Coupe de la Ligue.



Difficile dès lors d'envisager un report plus important du match alors que les quarts de finale retour sont programmés la semaine prochaine, le 18 et 19 avril, et les demi-finales aller le 2 et 3 mars. Même constat dans les rangs du Borussia Dortmund alors que les deux clubs ont un calendrier démentiel jusqu'à la fin de saison.



Le calendrier de la Ligue 1 modifié

Un report qui a d'ores et déjà des conséquences sur la Ligue 1. Le match Monaco-Dijon, comptant pour la 33e journée de Ligue 1 et initialement programmé samedi 15 avril à 17h00, a été décalé à 21h00 pour permettre aux Monégasques de bénéficier de quelques heures supplémentaires de récupération et de préparation. Dans le même temps, la rencontre Nice-Nancy, qui était programmée à 20h00 samedi, a été avancée "le même jour à 17h00".



La LFP, qui a pris cette décision a par ailleurs adressé "son soutien" à Dortmund et souhaité "un prompt rétablissement" à l'Espagnol Marc Bartra, blessé au poignet dans l'explosion. Elle a également salué le "comportement exemplaire" des supporters des deux clubs qui "ont porté tous ensemble les couleurs de la solidarité".