publié le 12/04/2017 à 14:10

L'enquête progresse. Au lendemain de l'explosion à proximité d'un bus du Borussia Dortmund, qui a fait une victime parmi l'équipe de football, un suspect a été interpellé, a-t-on appris de source judiciaire. La piste terroriste serait privilégiée. Mais Dortmund ne cédera pas au terrorisme. Après l'attentat contre le bus des footballeurs, le président du club allemand a annoncé que les joueurs avaient repris l'entraînement, en vue du match qui devait avoir lieu avant l'explosion et qui a été reporté. Un match qui opposera le club allemand au club monégasque, ce mercredi 12 avril à 18 h 45.



Après la déflagration, une lettre de revendication avait été retrouvée aux abords du bus, sur les lieux de l'attaque. Mais si la missive évoque le groupe État islamique, toutes les pistes sont examinées et l'authenticité de la lettre n'est pas encore avérée. Écrite en allemand, elle commence avec ces mots : "Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux" et dénonce la participation de l'Allemagne dans la coalition contre le groupe terroriste, qui sévit en Irak et en Syrie. Cette lettre fait aussi référence à l'attentat qui avait eu lieu à Noël à Berlin, et qui avait fait 12 mots. Mais d'après les enquêteurs, cet écrit pourrait tout aussi bien être une diversion.

Le parquet fédéral allemand a précisé, mercredi 12 avril, que l'enquête s'est concentrée sur "deux suspects appartenant à la mouvance islamiste". L'un d'eux a donc été interpellé.