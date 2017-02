Le président américain a relevé la chute des audiences de "The Apprentice", présentée par Arnold Schwarzenegger depuis son élection.

Les relations sont houleuses entre Donald Trump et Arnold Schwarzenegger et c'est une émission de télévision qui est au centre de la dispute : The Apprentice. Lors du "petit déjeuner national de prière", rituel de Washington qui rassemble des élus des deux bords, Donald Trump ne s'est pas privé pour étriller les audiences de The Celebrity Apprentice, téléréalité qu'il a longtemps présenté et dont il a laissé les rênes après son élection.



"Nous avons eu un succès extraordinaire avec The Apprentice et quand je me suis lancé dans la course à la présidence, j'ai dû le quitter", a raconté le président américain devant plusieurs centaines de personnes rassemblées dans un grand hôtel de Washington.



"Ils ont embauché une star du cinéma, Arnold Schwarzenegger, pour me remplacer. Et nous avons vu ce qui s'est passé, une chute vertigineuse des audiences, un désastre total", a-t-il poursuivi. "Je veux prier pour Arnold et pour ses audiences, OK ?", a-t-il ajouté, au milieu de rires. La réponse de Terminator ne s'est pas fait attendre. "Donald, j'ai une idée : pourquoi ne pas échanger nos postes ?", a-t-il réagi dans une courte vidéo. "Les gens pourront de nouveau dormir tranquillement...".

Début janvier, le magnat de l'immobilier, qui reste co-producteur exécutif de l'émission, avait déjà raillé sur Twitter les premières audiences de l'ancien gouverneur républicain de Californie (2003-2011) "en comparaison de la "machine à audimat" Trump. "Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous travaillerez pour TOUS les Américains aussi agressivement que vous avez travaillé (à façonner) votre audimat", avait répondu "Schwarzy".