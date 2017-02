États-Unis : le mur frontalier avec le Mexique sera terminé d'ici deux ans

Le mur sera d'abord "construit d'abord là où c'est nécessaire, puis complété tout du long", a expliqué le secrétaire américain à la sécurité intérieure.

Crédit : NICHOLAS KAMM / AFP Donald Trump a signé le décret concernant la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis le 25 janvier 2017

par Léa Stassinet , Avec AFP publié le 02/02/2017 à 16:31

Dans deux ans, les barrières et autres grillages qui séparent le Mexique et les États-Unis ne seront plus que de l'histoire ancienne. Le mur qui va les remplacer, promis par Donald Trump devrait être construit durant les 24 prochains mois, a estimé mercredi 1er février John Kelly, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure.



"Le mur sera construit d'abord là où c'est nécessaire, puis complété tout du long. C'est comme cela que je le vois", a déclaré sur Fox News le général à la retraite. "J'espère vraiment que cela sera fait dans les deux prochaines années", a-t-il ajouté.



C'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump, et il n'a pas tardé à la concrétiser. Le 25 janvier dernier, soit 5 jours après sa prise de fonctions, le nouveau président américain a signé un décret fixant comme objectif de "sécuriser la frontière sud des États-Unis grâce à la construction immédiate d'un mur". Au prix d'une grave crise diplomatique avec le Mexique, auquel il veut faire payer ce mur, il a posé la première pierre de ce qui sera construit sur les 3.200 km de frontière avec le Mexique, pour stopper l'immigration illégale.

1.609 km de mur coûteraient entre 27 et 40 milliards de dollars

John Kelly, qui sera chargé de superviser la conception et la construction du mur, a ajouté que la protection de la frontière sud s'effectuerait avec "une approche à plusieurs niveaux" comprenant des barrières physiques aussi bien que des capteurs technologiques.



Donald Trump avait annoncé que le coût du projet serait compris entre 4 et 10 milliards de dollars, mais la facture devrait être bien plus salée selon certains architectes et ingénieurs qui se sont penchés sur la question. Le MIT Technology Review a par exemple estimé dans un article que 1.609 km de mur coûteraient entre 27 et 40 milliards de dollars.



"Je pense que le financement viendra relativement rapidement", a poursuivi le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, ajoutant que la construction pourrait commencer d'ici quelques mois.