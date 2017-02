publié le 21/02/2017 à 16:44

Un "homme de formidable talent et de formidable expérience." C'est ainsi que Donald Trump a présenté Herbert Raymond "H.R" McMaster lors de sa nomination, lundi 20 février, au poste de conseiller à la sécurité nationale. Le poste était vacant depuis plusieurs jours, après la démission de Michael Flynn due à des révélations de la presse américaine sur ses contacts avec la Russie alors que Barack Obama était encore à la Maison Blanche.



Militaire de formation, le général McMaster est un spécialiste de la contre-insurrection. Il a notamment été déployé en Irak, pendant la guerre de 1991, puis à deux reprises après l'invasion américaine de 2003, de 2004 à 2006 puis de 2007 à 2008. Il a également servi en Afghanistan au cours de sa carrière. "Je suis impatient de rejoindre l'équipe de sécurité nationale et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer et protéger les intérêts du peuple américain", a-t-il déclaré lors de sa désignation, en uniforme et bardé de décorations, à Mar-a-Lago, dans la luxueuse résidence de Floride du milliardaire.

Un poste stratégique de la Maison Blanche

La démission de Michael Flynn avait été en fait contrainte, une semaine avant cette nomination, après que le contenu de discussions avec l'ambassadeur russe en poste à Washington avait été révélé. Des échanges dont la teneur avait jusque-là été gardée cachée. Avant de nommer le général McMaster, Donald Trump a essuyé au moins un refus de la part de l'amiral à la retraite Robert Harward.

Le conseil de sécurité nationale (NSC) est un organe stratégique - quoique discret - de la Maison Blanche, voué à rassembler des informations relatives à la sécurité nationale et à conseiller le Président en matière de sécurité et de politique étrangère. Des personnalités comme Henry Kissinger et Colin Powell ont occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale auparavant.