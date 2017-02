États-Unis : un des fils de Donald Trump veut recruter des travailleurs étrangers

et La rédaction de RTL

L'histoire est ironique. "L'Amérique d'abord", a clamé Donald Trump durant toute la campagne présidentielle, et encore maintenant à la Maison Blanche. Pourtant, selon les informations du site Buzzfeed, l'un des fils du milliardaire, Eric, aurait demandé l'autorisation de pouvoir embaucher 23 étrangers afin de les faire travailler dans son domaine viticole de Virginie.



L'offre d'emploi annonce un salaire horaire fixé à plus de 11 dollars, ce qui est supérieur au minimum légal, avec des conditions de travail certes difficiles mais habituelles pour les vendanges. Les postes sont à pourvoir pendant 7 mois. Mais le fait que l'un des fils de Donald Trump, chantre de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière, demande une telle autorisation, suscite la controverse. Pour pouvoir employer un travailleur étranger, il faut être en mesure de justifier qu'aucun Américain n'a voulu le poste.

Donald Trump promet pourtant d'expulser massivement les clandestins, au risque de fragiliser l'économie des États-Unis. Actuellement, selon les estimations, plus d'un travailleur agricole sur deux se trouve en situation irrégulière. Et des expulsions massives pourraient causer l'effondrement de la filière agricole ou encore celle de la construction et de la restauration, dans lesquelles des millions d'étrangers, notamment mexicains, travaillent.