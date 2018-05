publié le 22/05/2018 à 18:30

Une erreur de jeunesse qui coûte cher. Le 2 septembre 2017, un adolescent de 15 ans avait tiré deux feux d'artifice à Eagle Creek, une zone très touristique de l'Oregon (États-Unis), déclenchant un gigantesque incendie. Plus de 8 mois plus tard, le jugement est tombé. L'adolescent a été condamné ce lundi 21 mai à une amende de 36,6 millions de dollars (31 millions d'euros), rapportent plusieurs médias américains.



Si le juge a reconnu dans un communiqué que l'adolescent ne pourrait pas payer l'intégralité de l'amende, il a souligné l'importance des dégâts dus à l'incendie : près de 20.000 hectares de forêt sont partis en fumée, détruisant une partie du site touristique. L'incendie a duré plus de deux mois et n'a été éteint définitivement que le 30 novembre. Le montant de l'amende couvre les frais engagés pour lutter contre les flammes, la restauration des espaces naturels ainsi que la destruction des habitations.

Une lettre d'excuses pour plus de 150 personnes

Des milliers de personnes avaient dû être évacuées et la route 84 avait été fermée pendant 10 jours. Quatre maisons ont par ailleurs été détruites par les flammes.

En février, le jeune homme avait plaidé coupable. Il avait été condamné à 5 ans de probation et 1.920 heures de travaux d'intérêt généraux avec le US Forest Service. Il a également dû écrire une lettre d'excuse à plus de 150 personnes.



Le juge a autorisé l'adolescent à étaler les paiements dans le temps. Par ailleurs, l'amende pourra être levée dans dix ans s'il respecte sa probation et qu'il ne commet pas d'infraction.