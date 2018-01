et Loïc Farge

publié le 25/01/2018 à 06:14

C'est un gros problème en Australie. En ce moment, là-bas, c'est l'été. Il fait très chaud. Il a même fait, au début du mois, plus de 45 degrés dans certaines régions. Cela fait cinq ans de suite que le pays connait des sécheresses et des incendies à répétition.



Des chercheurs ont découvert qu'une partie des feux ont été déclenchés par des oiseaux. Il s'agit de milans noirs et de milans siffleurs. Ce sont des rapaces. Depuis longtemps, les peuples aborigènes disent que les oiseaux sont capables de mettre le feu.

Les scientifiques en sont désormais certains. Ils se sont basés sur des témoignages de gens qui ont vu les oiseaux prendre dans leurs griffes des bâtons encore fumants dans une forêt incendiée pour les transporter des centaines de mètres plus loin. Ils les laissent tomber sur l'herbe sèche.

Dès que l'incendie commence, ils se mettent devant les flammes et attendent que le rongeurs, les reptiles et les grenouilles sortent de leur cachette, effrayés par le feu. Cette technique leur permet de trouver de la nourriture.

Troisième cause d'incendie dans le bush

Selon ces chercheurs du Central Land Council, après les humains et les éclairs, les oiseaux seraient la troisième cause d'incendies dans le bush australien. Ils sont persuadés que c'est une vraie stratégie. Pourquoi des oiseaux prendraient-ils le risque de se brûler en transportant des branches incandescentes ?



Cette histoire va peut-être donner l'idée aux ornithologues français d'observer autrement certains oiseaux l'été prochain en Provence ou en Corse.