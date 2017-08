publié le 16/08/2017 à 15:25

"Touriste, rentre chez toi". Qu'il soit tagué sur des murs ou brandi sur des banderoles, ce message a le mérite d'être clair. En Espagne, les touristes ne sont plus forcément les bienvenus. Depuis quelques mois, des organisations manifestent contre le tourisme de masse dont les conséquences seraient néfastes pour l'économie locale.



Plusieurs attaques menées par des activistes ont visé les touristes durant la période estivale. Fin juillet, mauvaise surprise pour des touristes en voyage à Barcelone. Ils ont retrouvé leur autocar, les pneus crevés, et accompagné de l'inscription : "Le tourisme tue les quartiers". Cette action a été revendiquée par Arran, le mouvement de jeunesse du petit parti d'extrême gauche indépendantiste.

Peu de temps après, des établissements touristiques ont vu leur façade taguée. Relayée sur les réseaux sociaux, cette offensive est signée le groupe anticapitaliste Endavant. Du côté du Pays Basque, une autre manifestation a été annoncée ce jeudi 17 août à Saint-Sébastien. Là encore, le but étant de dénoncer le tourisme de masse.

Quelles sont les causes de ce ras-le-bol ?

Le quotidien espagnol El Pais parle de "tourismophobie" pour dénoncer ces pratiques. Pour justifier de tels actes, les militants expliquent vouloir mettre fin à "un modèle de tourisme qui génère des bénéfices pour très peu de personnes et aggrave les conditions de vie de la majorité".



Selon ces activistes, la hausse des prix immobiliers serait en grande partie due au tourisme invasif. Depuis l'apparition de plateformes telles que Airbnb, les habitants peinent à trouver des logements étant donné qu'une grande partie des biens immobiliers sont loués pour des périodes de courte durée, donc à des touristes. Les locaux se retrouvent donc contraints de déserter les centres-villes pour se loger en périphérie. Selon la mairie de Barcelone, le centre historique perdrait ainsi une centaine d'habitants par mois.



Les militants dénoncent également des nuisances sonores et environnementales. En Espagne, plus de 26.000 personnes sont décédées en l'espace de 10 ans à cause de la pollution aux particules fines, si l'on en croit les conclusions d'une étude publiée en mars 2017.

Plus de 11% du PIB national

Les autorités espagnoles ont condamné ces actes de vandalisme commis contre des intérêts touristiques en Espagne. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a indiqué qu'il était inconcevable de recevoir le visiteur "à coups de pied". "Ce qu'on ne peut pas faire à Monsieur le touriste, qui heureusement vient ici, génère d'énormes revenus et permet à de nombreux Espagnols de travailler, c'est le recevoir à coups de pied, cela me semble une aberration", a-t-il confié.



Le secteur du tourisme représente plus de 11% du PIB dans le pays et permet l'emploi de 2,5 millions de personnes. L'Espagne, troisième destination touristique mondiale, vient de battre, pour la quatrième année consécutive, son record de touristes accueillis, culminant à 75 millions de visiteurs en 2016. Le nombre de touristes étrangers a encore augmenté de 11,6% au premier semestre sur un an.