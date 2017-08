Migrants : l'Espagne peut dépasser la Grèce en nombre d'arrivées

publié le 16/08/2017 à 12:11

Si les arrivées de migrants ralentissent en Europe, elles s'accélèrent du côté de l'Espagne. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le nombre de réfugiés qui rejoignent les côtes espagnoles en canot ou même en jet-ski, pourrait dépasser celui des arrivées en Grèce.



Mercredi 9 août, un bateau avec des dizaines de migrants à l'intérieur a débarqué sur une plage touristique d'Andalousie, au milieu des baigneurs. Une image forte qui met en lumière deux mondes lointains qui se rejoignent. L'arrivée a été filmée par des vacanciers et diffusée sur Internet. Les migrants sont arrivés sur une plage proche de Cadix, après avoir franchi le détroit de Gibraltar.

Le même jour, une douzaine d'autres sont entrés en scooter des mers dans les eaux territoriales de l'enclave espagnole de Ceuta, au Maroc, et l'un d'entre eux s'est noyé avant d'atteindre la plage, a indiqué la préfecture de Ceuta.

Trois fois plus de migrants en Espagne que l'an dernier

"Nous n'entendions pas beaucoup parler de l'Espagne, mais cette année c'est le cas", a déclaré Joel Millman, porte-parole de l'OIM, agence des Nations Unies basée à Genève. Le gros du flux de migration continue de passer par l'Italie, mais "l'Espagne pourrait dépasser la Grèce cette année", a-t-il ajouté.



D'après les chiffres de l'OIM, 8.183 migrants avaient débarqué en Espagne au 6 août, soit plus de trois fois plus que les quelque 2.500 enregistrés l'année dernière à la même époque. En 2016, au 6 août, 11.713 étaient arrivés en Grèce par la mer.



Depuis le début de l'année, 120 migrants sont morts en tentant la traversée vers l'Espagne, contre 128 pour l'ensemble de 2016, toujours selon l'organisation internationale. Beaucoup des migrants viennent d'Afrique de l'Ouest et "une partie de ce flux passe par le Maroc" plutôt que par la Libye livrée aux milices, a expliqué le porte-parole. "Nous supposons que la route qui longe la côte pour remonter vers le Maroc est considérée comme plus sûre".