Pourquoi les touristes étrangers reviennent en France

publié le 19/07/2017 à 08:03

Après une mauvaise année 2016, notre pays espère renouer cette année avec une fréquentation touristique record. Les prévisions du ministre des Affaires étrangères sont pour le moins encourageantes. "La France pourrait atteindre 88 à 89 millions de touristes en 2017, soit une hausse de 5 à 6% par rapport à 2016", a annoncé lundi 17 juillet Jean-Yves Le Drian.



En 2016, la France avait accueilli près de 83 millions de visiteurs étrangers, après 85 millions en 2015. Cette baisse s'expliquait par les conséquences des attentats, mais aussi par des intempéries et d'importants mouvements sociaux au printemps.

"L'impression générale est positive. Sur le premier trimestre, les régions les plus gagnantes sont l'Île-de-France (qui avait le plus souffert en 2016) et la Normandie. La Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi en train de faire de bonnes performances", constate sur RTL Frédéric Pierret, directeur général de l'alliance 46.2, qui regroupe 21 entreprises du secteur du tourisme.



Si les résultats sont "bons, voire très bons" sur les clientèles américaines et asiatiques (hors Japon et Chine), "le paysage est beaucoup plus nuancé pour ce qui concerne nos clientèles traditionnelles les plus importantes, à savoir nos voisins immédiats", note ce spécialiste.