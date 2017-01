INVITÉ RTL - Jean-Éric Branaa spécialiste des États-Unis revient sur les différentes polémiques qui marquent le parcours de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui.

11/01/2017

Donald Trump aurait œuvré avec le Kremlin pour torpiller Hillary Clinton et une vidéo le montre en pleine golden shower avec des prostituées russes : c'est le sens d'un document qui serait au mains de Moscou. Donald Trump n'est pas encore entré en fonction que c'est déjà le chaos autour de lui. Une situation qui était prévisible avec ce personnage aussi fantasque. "On est dans ce chaos depuis déjà 18 mois maintenant", explique Jean-Éric Branaa spécialiste des États-Unis et maître des conférences à Paris.



"Ce qui n'était pas prévisible en revanche, c'est que ça n'allait pas s'arrêter", précise-t-il. "On se rend compte qu'on est toujours dans la campagne électorale. L'homme est le même, il se maintient en forme", note Jean-Éric Branaa, qui espère "qu'à partir du 20 janvier, il va prendre le costume présidentiel".



Et pourtant, on a l'impression que ce genre de casseroles, d'affaires douteuses vont s'accumuler, ce qui permet de se demander si Donald Trump va terminer son mandat. Jean-Éric Banaa fait tout de même la différence entre les casseroles que le président élu provoque et celles qu'on lui rajoute. Il estime qu'il va être "compliqué" pour Donald Trump d'arriver au bout de son mandat.