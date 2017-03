publié le 18/03/2017 à 05:00

C'est une grossesse particulièrement précoce qui a poussé la police britannique à ouvrir une enquête. En effet, selon une information révélée par le quotidien The Guardian, une jeune fille de 11 ans est enceinte et va devenir la plus jeune mère du pays. Le père du bébé serait un garçon également mineur, les autres détails de l'affaire étant gardés confidentiels dans le respect de la loi sur ce type d'enquête.



Le précédent "record" de précocité pour une grossesse en Grande-Bretagne était jusqu'ici de 12 ans pour la mère et de 13 pour le père. La pré-adolescente avait accouché en 2014 d'une petite fille qui se trouve actuellement sous la garde de sa grand-mère. Selon The Guardian, le nombre de grossesses chez les adolescentes est cependant à son plus bas niveau depuis 70 ans, en raison des progrès faits en matière de contraception et de sensibilisation.

Au Pérou, en 1939, une petite fille de 5 ans et demi avait donné naissance à un petit garçon. Un événement rarissime, lié à un probable déséquilibre hormonal, mais qui n'avait pas vraiment pu être totalement expliqué. L'hypothèse d'un abus sexuel sur la fillette n'étant pas la seule envisagée, puisque des cas d'enfants siamois dont l'un des foetus en "absorbe" un autre ont déjà été observés.