Donald Trump au musée de l'échec de Stockholm

publié le 07/06/2017 à 11:18

Qu'y a-t-il de commun entre une version de Coca Cola au café, un iPad des années 1990 pour envoyer des fax, ou encore un stylo Bic uniquement pour les femmes ? Ces produits ont tous fait un bide. À ce titre, ils sont exposés au musée de l'échec qui vient d'ouvrir à Stockholm, rapporte le Huffington Post. Le muséum of failure ambitionne de montrer que l'échec n'est pas un obstacle à la réussite, bien au contraire. On y trouvera les lasagnes surgelées Colgate, ainsi qu'un jeu de société sorti en 1989 et arrêté en 1990. Il s'agit d'un Monopoly beaucoup trop compliqué imaginé par un certain Donald Trump. L'histoire ne retient que les vainqueurs dit l'adage, il fallait bien un musée pour ces oubliés de l'histoire qui ont un jour raté leur révolution.



De son côté, Ouest-France évoque le "Big Bang social", au lendemain de la présentation aux partenaires sociaux de la feuille de route pour la réforme du Code du travail. "Le séisme qu'ils préparent", titre Libération, qui s'est procuré des documents exclusifs et affirme que le gouvernement prépare des réformes bien plus radicales que ce qui a été présenté mardi 6 juin. Une mesure prévoit notamment de négocier à l'échelle de l'entreprise le motif du licenciement. En définissant, par exemple, un niveau de ventes pour les commerciaux, ou de production pour les ouvriers.

Pour L’Humanité, la messe est dite : la bombe à retardement contre le modèle social est enclenchée, "c'est la technique du rideau de fumigènes déjà utilisé avant la présidentielle", peste Patrick Appel-Muller. "Jupiter avait l'habitude de se transformer en taureau blanc, en cygne ou en aigle pour abuser les mortels. Nous, nous en savons assez pour voir le loup sous la laine d'agneau".

C'est moi en mieux Nicolas Sarkozy





Le Figaro parle d'un "programme de travail ambitieux", et des réformes "conflictuelles" qu’en réalité Emmanuel Macron entendrait faire passer dans "l’état de grâce" dans lequel il se trouve. "Macron n’a pas les pieds sur terre. C’est la terre qui est sous Emmanuel Macron", ironise le journal, qui cite le commentaire fataliste du Républicain Alain Marsaud : "le vote Macron est tellement tendance que l’on ne peut pas l’arrêter. Nous sommes en face d’une force irréversible". Même Nicolas Sarkozy le dit , écho du Canard Enchaîné mercredi 7 juin, l'ancien président en privé se dit bluffé par Macron : "C'est moi en mieux".



La fameuse Macron-mania colore la une de L'Express. Photo du président tout sourire, petits cœurs, étoiles aux couleurs criardes... L'hebdomadaire ironise sur l'engouement autour du nouveau président. "Il va sauver la planète face à Trump", "Tsunami aux législatives", "Il marche sur l'eau", "Poutine ? Même pas peur !" "État de grâce ou lévitation ?" se demande le magazine. Seuls les faits nous diront si ce à quoi nous assistons est une nouvelle donne. Ou juste une nouvelle com'. Et l'on saura si cette couverture criarde de L'Express peut avoir sa place au musée des échecs.



Puisqu'on parle d'échecs, signalons cette photo de Manuel Valls méconnaissable dans Paris Match. L'ancien Premier ministre et actuel candidat aux législatives dans l'Essonne joue aux échecs avec un inconnu sur un marché d'Évry samedi 3 juin. Basket et doudoune grise, cheveux rabattus sur le devant, le socialiste joue sa survie politique, explique le magazine, qui raconte cette campagne sans queue ni tête à Évry. "Je le sens bien", confie Manuel Valls qui sera opposé à Dieudonné et à Francis Lalanne.