Emmanuel Macron : retour sur son premier mois de présidence

publié le 07/06/2017 à 08:19

Si l'on regarde la côte de confiance du chef de l'État, il y a aujourd'hui plus de Français qui apprécient Emmanuel Macron qu'au moment de son élection. Pour Jean-Daniel Lévy, de l'institut Harris Interactive, c'est bien différent des débuts des précédents quinquennats. "C'est plus une bienveillance qu'un état de grâce à proprement parler. On est face à des électeurs qui ne vont pas dire que tout ce qu'il fait est formidable, qui ne vont pas forcément trouver que le projet politique est complètement ce à quoi ils aspiraient, mais à la première réussite on verra s'agréger derrière Emmanuel Macron des soutiens de la part d'électeurs qui n'ont pas voté pour lui au premier tour", analyse-t-il.



Les Français, dans leur majorité, veulent qu'il réussisse. Ils lui donnent sa chance. C'est pour cela que les accrocs, les maladresses ou les erreurs n'ont pour l’instant aucune conséquence. L'affaire Ferrand, ses confidences sur les syndicats ou ses propos sur les Comoriens glissent et n'accrochent pas dans l'opinion.

Cette situation répond d'abord à une communication totalement maîtrisée. De la soirée de sa victoire au Louvre jusqu'à sa réponse à Donald Trump sur le climat, Emmanuel Macron est arrivé à installer sa stature de chef de l'État sans faire de grand discours.