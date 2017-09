publié le 01/09/2017 à 14:08

Sa mort aura été annoncée près d'une dizaine de fois depuis 2014. Pourtant, les doutes persistent. Le leader de l'organisation État islamique (EI) semble passer à travers les obus et les bombardements depuis plusieurs années, semant le trouble quant à son décès. Vendredi 1er septembre, un général américain a déclaré que l'armée le cherchait "tous les jours", "je ne pense pas qu'il soit mort", a ajouté Stephen Townsend. Pourtant, en juillet dernier, l'OSDH (Observatoire syrien des droits de l'homme) citait une source "proche de l'EI" pour annoncer la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi.



Seulement, tant que l'organisation Daesh ne communique pas elle-même sur la disparition de son leader, nous n'avons aucune certitude sur la source de l'information. "S'il est mort, l'EI le dira", confirme à RTL.fr Wassim Nasr, auteur de L'État islamique, le fait accompli et journaliste à France 24. En effet, lorsque Abou Mohammed al-Adnani, porte-parole de l'État islamique et figure très haut placée dans l'organisation hiérarchique, est décédé en août 2016, le groupe terroriste a lui-même annoncé sa mort.

L'EI célébrera son martyre comme il fait toujours Wassim Nasr, auteur de L'État islamique, le fait accompli et journaliste à France 24 Partager la citation





"Après un long voyage couronné de sacrifices, cheikh Abou Mohammed al-Adnani a rejoint les martyrs et les héros ayant défendu l'islam et combattu les ennemis de Dieu", relayait l'agence Amaq. L'aspect martyre de cette mort est donc mis en avant par le groupe.

"L'EI célébrera son martyre comme il fait toujours", ajoute encore Wassim Nasr. En revanche, il explique que les différentes annonces de sa mort s'inscrivent dans "la guerre psychologique sur l'EI, dans le but de le faire sortir du bois pour pouvoir le localiser, et éventuellement le tuer".