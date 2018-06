publié le 20/06/2018 à 17:25

Qui a dit que football ne rimait pas avec civisme ? Alors que les supporters sont nombreux à avoir fait le déplacement en Russie pour soutenir leur équipe, certains sont peut-être un peu plus attentionnés que les autres. Les fans japonais et sénégalais ont été filmés nettoyant derrière eux après leur premier match de la compétition le mardi 19 juin. Le Japon affrontait la Colombie et le Sénégal la Pologne.



Dans une vidéo prise par un supporter colombien, on peut voir les fans des Samouraïs bleus ramasser papiers, drapeaux et déchets en tout genre pour les mettre dans des sacs poubelles. Le Colombien semble ébahi par autant de savoir-vivre et va même féliciter les Japonais pour leur geste, bien que son équipe ait été battue par la sélection nippone.

Une autre vidéo montre que les supporters sénégalais font eux aussi preuve de civisme dans les tribunes du Spartak Stadium de Moscou. On les voit regrouper tous les détritus dans un même endroit avant de les ramasser.

#Senegal Après le match contre la Pologne les supporters montrent le bon exemple en ramassant les déchets ¿¿¿¿ pic.twitter.com/w6SHdAafNX — Djamil B. (@DavyBocande) 19 juin 2018

Avant cette Coupe du Monde en Russie, les supporters irlandais avaient déjà surpris les Français pendant l'Euro 2016, qui se déroulait dans l'Hexagone. N'hésitant pas à donner de la voix pendant toute la compétition, ils étaient néanmoins respectueux des lieux dans lesquels ils passaient : une vidéo tournée dans les rues de Bordeaux les montrait ramassant leurs détritus après une soirée bien arrosée.