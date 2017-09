Le bras de fer entre Kim-Jong Un et Donald Trump s'accentue de jour et jour

publié le 04/09/2017 à 10:48

Ni les sanctions de l'ONU, et encore moins les menaces de Donald Trump, ne parviennent à faire cesser les provocations du régime de Pyongyang qui semble persévérer dans sa volonté de développer ses programmes militaire et nucléaire. Des signes que la Corée du Nord "prépare un nouveau tir de missile balistique sont détectés avec constance depuis le test de dimanche", a déclaré le ministère de la défense sud-coréen.



Ces signes sont observés à peine 24 heures après un énième essai nucléaire de Pyongyang, le sixième précisément. D'une puissance estimée à 50 kilotonnes, jamais atteinte auparavant par Pyongyang, cet essai était cinq fois plus puissant que le précédent - survenu au mois de septembre 2016 - et plus de trois fois plus puissant que Little Boy, la bombe américaine qui a frappé Hiroshima en 1945.

Une défense accrue

La consternation de la communauté internationale a été suivie de prises de décisions concrètes, notamment celle d'accroître la défense du territoire sud-coréen. La Corée du Sud et les États-Unis ont prévu de déployer plus de défenses antimissiles. "Quatre lanceurs seront prochainement déployés de façon temporaire", a indiqué le ministère de la défense sud-coréen.

Peu après l'essai nucléaire de ce dimanche, la Maison-Blanche avait publié un communiquémenaçant qui n'a manifestement eu aucun effet. Outre les condamnations, on pouvait y lire que "le président Trump a réaffirmé l'engagement des États-Unis à défendre notre patrie, nos territoires et nos alliés en utilisant la gamme complète des capacités diplomatiques, conventionnelles et nucléaires dont nous disposons".