publié le 11/09/2017 à 11:12

L'escalade n'en finit pas. Depuis l'annonce du sixième essai nucléaire, d'une puissance inédite, les échanges entre Washington et Pyongyang ne cessent de gagner en animosité.



Lundi 11 septembre, dans un communiqué de l'agence officielle KCNA, relayant des propos du ministère des Affaires étrangères, le régime menace les États-Unis de "la plus grande des souffrances et des douleurs".

En cause, les sanctions sévères que pourrait éventuellement prendre le Conseil de Sécurité de l'ONU, ce lundi. Pyongyang met en garde. "Le monde sera témoin de la façon dont la Corée du Nord dompte les gangsters américains en lançant une série d'actions qui seront plus dures qu'ils ne l'ont jamais imaginé", peut-on lire dans le communiqué



Même si la Corée du Nord est accusée d'être un danger pour la paix, notamment par les États-Unis avec ses programmes nucléaires et balistiques, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait ne pas parvenir à adopter une résolution sanctionnant le régime de Kim Jong-Un. La Russie et la Chine s'y opposent.