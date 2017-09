publié le 07/09/2017 à 11:41

"Un malade, un fou. Kim Jong-Un fait l'unanimité mondiale contre lui", constate Éric Zemmour. "Dans la grande tradition anglo-saxonne, la machine médiatique américaine en a fait non un adversaire à combattre, mais un démon à éradiquer de la surface de la terre", poursuit-il. "On le croit enfermé dans le dernier glacis communiste de la planète, alors que c'est lui qui a fait l'analyse la plus pertinente des rapports de forces internationaux depuis dix ans", ose le journaliste.



Éric Zemmour explique que "les Communistes de Corée du Nord ne veulent pas finir comme les communistes de RDA". Aussi, Kim Jong-Un "a compris que la seule façon de sauver son régime est d'avoir la bombe atomique", affirme-t-il. Le journaliste fustige "nos grands humanistes (Bush, Sarkozy, BHL, Kouchner et consorts) : grâce à eux, le moindre tyranneau de la banlieue du monde sait que la bombe atomique est son assurance tous risques".