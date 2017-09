Corée du Nord : le fils "secret" de Kim Jong-Un a 7 ans

publié le 06/09/2017 à 15:38

C'est officiel, Kim Jong-Un a un fils. Cet enfant de sept ans, dont on ignore le nom, a été élevé secrètement et pourrait succéder à son père s'il lui arrivait quelque chose. L'existence de ce fils, dont aucune photo n'est connue, a été confirmée par les services de renseignement sud-coréen, comme le rapporte le quotidien Ouest-France.



Marié à une femme nommée Ri Sol-Ju en 2009, le dirigeant de la Corée du Nord aurait trois enfants, qui n'ont jamais été vus publiquement : un fils de 7 ans, et deux filles âgées respectivement de 4 ans et de six mois. Le services secrets sud-coréens affirment en outre que le fils aîné de Kim Jong-Un serait préparé à succéder à son père.



Mais selon une spécialiste et ancienne professeur à l'Université de Séoul, interviewée par Ouest-France, Juliette Morillot, cette information "subitement" connue serait une manipulation du pouvoir nord-coréen, au moment même où les tensions internationales ont franchi un nouveau cap.



Dans la lutte d'intimidation qui est en court entre les États-Unis et la Corée du Nord, le choix de Kim Jong-Un de laisser "échapper" cette information lui permettrait d'asseoir une position de puissance.



Pour Juliette Morillot, "les services secrets distillent des éléments à des moments donnés. Là, confirmer qu’il a un fils aîné permet de distiller un peu plus de peur, y compris à la population nord-coréenne. On fait savoir que derrière Kim Jong-un, il y en a un autre. Ça inquiète que la dynastie se poursuive."