publié le 17/04/2017 à 16:03

Rihanna n'a jamais peur d'en faire trop. Surtout à Coachella, le festival le plus branché de la planète, qui se déroule sous le soleil brûlant d'Indio en Californie du 14 au 16 avril, puis du 21 au 23. Dimanche, la diva des Barbades a totalement éclipsé l'armée de people présents : Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Emily Ratajkowski, Kylie Jenner, Nabilla Benattia ou encore les Anges de Victoria's Secret.



Même Lady Gaga et son show électro-rock ont fait les frais de la dernière folie de "Riri". Il faut dire que la star a dégainé LA tenue la plus dingue mais aussi la plus chic de Coachella : un ensemble Gucci composé d'une cotte de mailles avec un débardeur, un short en jean et un masque intégral surmonté d'une paire de lunettes de soleil ! Avec son accoutrement tout droit venu d'une autre planète (où d'un monde parallèle), l'interprète de Diamonds a brillé de mille feux au milieu des festivaliers qui se sont empressés de photographier la star. Mais pas assez au goût de Rihanna !

Une tenue qui tranche avec le look bohème de Coachella

La chanteuse a insisté pour partager plusieurs clichés dans son étincelante tenue sur son compte Instagram. Le premier post la montre devant un grand miroir, avec un commentaire des plus décalés : "Je ne peux pas encore rentrer chez moi, il n'y a pas assez de personnes qui ont vu ma tenue". La côte d'amour de Rihanna est visiblement au plus haut : plus de 1,7 millions de fans ont liké son autoportrait.

" I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit " Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 16 Avril 2017 à 1h01 PDT

phresh out. Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 16 Avril 2017 à 11h48 PDT

Signé par Alessandro Michele, l'ensemble porté par la pop star avait déjà illuminé le défilé Gucci à la Milan Fashion Week en février dernier. Il tranche en tout cas avec le look bohème chic, les robes légères, les micro jeans et les tenues fleuries idéales pour crâner à Coachella. Mais Rihanna n'est pas comme tout le monde. Et surtout, elle n'attend pas d'être sur scène pour voler la vedette.