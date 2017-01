La mutinerie, pendant laquelle 12 surveillants ont été pris en otage, a duré 17 heures.

Crédit : HO / SESIP / AFP Une prison de Manaus (Brésil), où 56 prisonniers ont été massacrés lors d'une mutinerie, le 1er janvier.

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 03/01/2017 à 04:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La guerre entre gangs criminels a provoqué un bain de sang dans la nuit du dimanche 1er janvier au lundi 2 janvierdans une prison de Manaus (nord du Brésil) : 56 détenus ont été massacrés, et nombre d'entre eux ont même été décapités. Les autorités ont révisé à la baisse un premier bilan de 60 morts donné par le secrétaire à l'Administration pénitentiaire de l'Etat d'Amazonie, Pedro Florencio. La mutinerie, pendant laquelle 12 surveillants ont été pris en otage, a duré 17 heures entre dimanche après-midi et lundi matin dans le complexe pénitentiaire Anisio Jobim (Compaj), située en périphérie de Manaus. "Il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie", a souligné le secrétaire de l'Etat d'Amazonie à la Sécurité publique Sergio Fontes lors d'une conférence de presse, précisant qu´"un grand nombre de détenus ont été décapités".



"Les prisonniers ont été tués par d'autres détenus, lors d'affrontement d'une extrême violence qui ont duré plus de quinze heures", a-t-il ajouté. En octobre, d'autres mutineries avait déjà fait 33 morts dans deux prisons de la région amazonienne, dans les États de Rondonia, frontalier avec la Bolivie, et de Roraima, limitrophe avec le Venezuela. À Manaus, les règlements de compte entre narcotrafiquants incarcérés ont pris une ampleur sans précédent depuis le massacre de Carandiru, qui avait fait 111 morts en 1992, à Sao Paulo.



"Nous sommes parvenus à mettre fin à la mutinerie et à préserver la vie des otages", a expliqué Pedro Florencio. Avant d'intervenir, les autorités locales patrouillaient déjà les lieux, à la recherche de dizaines de détenus qui s'étaient échappés. Une quarantaine de fugitifs sur un total de 87 ont été retrouvés.