Le 30 décembre, les autorités brésiliennes avait découvert un corps carbonisé dans la voiture de location de l'ambassadeur de Grèce à Rio de Janeiro.

Crédit : Abio Vieira/FotoRua/SIPA Une voiture de police à Sao Paulo, au Brésil

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 30/12/2016 à 23:53

L'ambassadeur grec au Brésil Kyriakos Amiridis a été assassiné lundi 26 décembre dans le nord de Rio lors d'un "crime passionnel", planifié par son épouse et son amant, un policier militaire, qui en a été l'exécuteur, a affirmé vendredi la police. Françoise Amiridis, l'épouse d'origine brésilienne âgée de 40 ans, et son amant de 29 ans, ont été arrêtés pour le meurtre de l'ambassadeur de 59 ans, a précisé lors d'une conférence de presse le commissaire Evaristo Ponte.



Ce vendredi 30 décembre, les autorités brésiliennes avait découvert un corps carbonisé dans la voiture de location de l'ambassadeur de Grèce à Rio de Janeiro. Une découverte quatre jours après la disparition de l'homme d'affaires.



Âgé de 59 ans, cet homme d'affaires était en vacances à Rio de Janeiro et devait rentrer à Brasilia le 9 janvier prochain, selon une fonctionnaire de l'ambassade. Marié et père d'une fille, Kyriakos Amiridis est ambassadeur de Grèce au Brésil depuis cette année. Il avait été consul général à Rio de Janeiro entre 2001 et 2004.