La thèse de la "panne sèche" se confirme. Un mois après l’accident, les premiers résultats de l’enquête expliquent les raisons du crash de l’avion près de Medellin en Colombie. L’Aviation civile colombienne a indiqué lundi 26 décembre que l’appareil ne disposait pas assez de carburant pour assurer le trajet. Les pilotes "étaient conscients des limitations de carburant dont ils disposaient, qui n'était pas ce qui convenait, ni suffisant", a déclaré le secrétaire de la sécurité de l'Aviation civile colombienne, le colonel Freddy Bonilla, lors d'une conférence de presse.



Les pilotes n’ont pas informé les autorités aéronautiques colombiennes du manque de carburant et n'ont signalé que l'avion était confronté à une urgence que sept minutes avant l'impact contre le flanc d'une montagne des environs de Medellin, le 28 novembre. Le pilote et le co-pilote ont pensé atterrir à Bogota ou à Leticia du fait de la "limite de carburant", mais n'ont fait aucune demande en ce sens. "A ce jour, nous n'avons aucune preuve montrant qu'un facteur technique ait causé l'accident, tout est lié à un facteur humain et de gestion", précisent les autorités.



Moins de dix minutes se sont écoulées entre le premier appel des pilotes réclamant un atterrissage d’urgence et le crash. Six minutes avant l'accident, à 21h53, l'un des moteurs s'arrête. Trois minutes plus tard, les quatre cessent de fonctionner. À 21h57, l'équipage déclare l'appareil en urgence du fait d'une "panne électrique totale" et se trouvant "sans carburant". Il disparaît des radars. Une minute plus tard, il demande à atterrir et descend à 9.000 pieds, soit environ 1.000 pieds en dessous de l'altitude minimale requise pour la zone.



L’avion de la compagnie bolivienne LaMia s’écrase à 21h58 contre le flanc d’une montagne, 71 personnes sont mortes dans le crash, dont 19 membres de l’équipe de football brésilienne de Chapecoense.